Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a: Zihinsel tedaviye ihtiyacın var

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kayseri Kadir Has Stadyumu'nda AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. İslam dinine dil uzatan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu Macron denilen zatın İslam ile, Müslümanlar ile derdi ne? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İkide bir Erdoğan'la uğraşıyor" dedi.

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklara doğru yürüdüğünü anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Oraları geri almaya hamdolsun başladılar. Azmin, imanın elinden hiçbir şey kurtulmaz. Azmettin mi tevekkül et gerisi Allah kerim. İşte bu büyük millet de böyle canlandı, böyle canlanıyor." diye konuştu.

"Berlin'deki camiye yapılan polis baskınına da tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Müslümanlara karşı açtığı cepheyle aslında kendi sonunu hazırlıyor. Şayet Avrupa ülkeleri siyasi ve ekonomik olarak yeniden yapılanan küresel sistemdeki konumlarını muhafaza etmek istiyorlarsa bir an önce bünyelerindeki bu İslam düşmanlığı hastalığından kurtulmalıdır. Aksi takdirde bu hastalık Fransa'sından Almanya'sına tüm Avrupa'yı içten çökertecektir." ifadelerini kullandı.

"Almanya'da bir camiye yüzlerce polisle saygısız bir şekilde yapılan baskının ne güvenlik kaygısıyla ne de başka bir gerekçeyle izahı olamaz. Bunun adı düpedüz İslam düşmanlığıdır. Bunun benzerini Müslümanlar olarak biz Hristiyanların mabedlerine yaptık mı?" diye soran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yapmadık ve yapmayız. Çünkü bizim karakterimizde, bizim cibilliyetimizde böyle bir anlayış yok. Ama bunların liderleriyle görüştüğümüz zaman 'Nasıl oldu ya', 'Olmaz böyle bir şey ya' hemen buna başlarlar. Bütün kayıtlar ortada. Bütün bu kayıtlarla konuşuyoruz biz. Bunlar da özgürlük diye bir şey yok. 'Laiklik, laiklik' diyorlar laiklik diye de bir şey yok. Hep yalan. Yalan, yalan, yalan. Güya özgürlüğün ve laikliğin kalesi Fransa'da, Peygamber Efendimize hakaret eden karikatürlerin binaların dış yüzeylerine yansıtılması en sefilinden bir bayağılıktır. Bunun adı da özgürlük değil, düpedüz İslam düşmanlığıdır."

Avrupa'daki her İslam düşmanlığının aynı zamanda Türk düşmanlığı olduğunun da asla akıldan çıkarılmaması gerektiğini ifade eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Erdoğan, Türkiye'nin her konuda olduğu gibi bu hususta da sonuna kadar hakkın, hakikatin, mazlumun yanında yer almayı sürdüreceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Avrupa'daki 6 milyonu aşkın vatandaşımızın ve Müslüman toplumun tamamının huzurlu bir şekilde yaşaması için elimizden gelen her türlü gayreti göstermekte kararlıyız. Türkiye pek çok cephede kendisi, ümmet ve tüm insanlık için böylesine büyük bir mücadele verirken ülkemize karşı husumet cephesinin bayraktarlığına soyunanları üzüntüyle takip ediyoruz. Üzüntümüz bunların düşmanlığından göreceğimiz zarardan değildir. Yel kayadan ne götürür misali biz bu kayıpları başka yerlerden fazlasıyla telafi ederiz. Dünyada hak ve adalet temelli yeni bir düzenin kurulma şansını yakaladığımız böyle bir dönemde sergilenen bu kirli oyunları tarihin hükmüne havale ediyoruz. Biz doğrunun yanındaki duruşumuzu gerektiğinde bedel ödeme pahasına koruyacağız. Bir yandan bölgesel ve küresel gelişmeleri ülkemizin ve ilkelerimizin lehine yönlendirmeye devam ederken, diğer yandan da kalkınma, büyüme, zenginleşme hedeflerimize adım adım yaklaşacağız."

"Çünkü Batılı için Müslüman Türk'tür aynı şekilde Türk Müslüman'dır. Ülkemizin üyeliğine karşı sergilenen riyakarlıkta 'AB değerleri' diye dünyaya yutturulmaya çalışılan bağnaz ve faşist zihniyeti zaten görmüştük. Şimdi kendi vatandaşı olan Müslümanların haklarına yönelik bu tür saldırılarla Avrupa faşizmi yeni bir safhaya geçmiştir. Bu tehlikeli gidiş Birinci ve İkinci Dünya savaşlarında insanlık tarihinin en büyük katliamlarını gerçekleştiren Avrupa'nın aklının hala başına gelmediğinin işaretidir. Avrupa Müslümanlara karşı açtığı cepheyle aslında kendi sonunu hazırlıyor. Şayet Avrupa ülkeleri siyasi ve ekonomik olarak yeniden yapılanan küresel sistemdeki konumlarını muhafaza etmek istiyorlarsa bir an önce bünyelerindeki bu İslam düşmanlığı hastalığından kurtulmalıdır. Aksi takdirde bu hastalık Fransa'sından Almanya'sına tüm Avrupa'yı içten çökertecektir."