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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Latin Katolik Cemaati'ne başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Ruben Tierrablanca Gonzalez'in ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
GÜNDEM 24.12.2020, 14:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Ruben Tierrablanca Gonzalez'in ölümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:"Korona virüs tedavisi nedeniyle bir süredir yoğun bakımda bulunan İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Ruben Tierrablanca Gonzalez’in vefatından büyük üzüntü duydum. Başta kıymetli ailesi olmak üzere sevenleri ve yakınları ile Latin Katolik Cemaati’ne başsağlığı diliyorum.”
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