Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Kılıçdaroğlu'na 1 milyonluk tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir açıklama yaptığını belirterek, "Bu açıklamada sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan haksız ve mesnetsiz iddia ve ithamları nedeniyle sayın Cumhurbaşkanımızın onur, şeref ve saygınlığının ihlal edildiği ve kişilik haklarının ağır bir şekilde zedelendiği gerekçeleriyle Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 1 milyon TL’lik manevi tazminat davası açılmıştır" ifadelerini kullandı.

Aydın, "Ayrıca söz konusu ifadelerin TCK 299. Maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanına hakaret suçu unsurlarını ihtiva etmesi ve yasama sorumsuzluğu kapsamında bulunmaması nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" açıklamasında bulundu.



Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında Erdoğan’ın “Sözcü gazetesini para verip almayın” sözlerini eleştirmiş ve “2020 yılında bir ülkenin sözde cumhurbaşkanı, bir gazeteyi doğrudan hedef gösterip 'ben o gazeteyi okumuyorum, siz de satın almayıp, okumayın' diye çağrı yapıyorsa orada medya üzerindeki vesayeti ve baskıyı düşünün. Sıradan bir kişi bunu söylemiyor, devleti yöneten en tepedeki koltukta oturan zat söylüyor” ifadelerini kullanmıştı.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bugün yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' sözlerine tepki gösterdi. Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı'na 'sözde' demek Türk milletine, demokrasi kültürüne, milli egemenlik ilkelerine hakarettir, hıyanettir, hürmetsizliktir" dedi.

