Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması! Topu yine Meclis'e attı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İdama ilişkin düzenleme bana gelirse onaylarım" dedi.
GÜNDEM 01.10.2020, 16:14
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'in yeni yasama yılı açılışında Genel Kurul'a seslendi. Konuşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, idam cezası ile ilgili olarak ''Meclisten idamla ilgili karar çıktığında bana gelmeyecek mi gelirse onaylarım'' dedi.
Erdoğan ayrıca, parlamentoya gelmeyen HDP'nin varlığı ile yokluğu arasında bir fark göremediğini söyledi.
Sağlık Bakanı Koca günlük açıklanan corona virüs hasta sayısında vaka/hasta ayrımı yapıldığını söylemesinin ardından oluşan tartışmalara yönelik de cevap veren Erdoğan, '' Bilim insanları bununla ilgili her türlü araştırmayı çalışmayı yapıyor. Üzüntümü sayının buralara kadar gelmiş olması. Biraz tavsiyelerinizi uyarsak her şey değişecek'' açıklamasında bulundu.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin AYM'nin yeniden yapılandırılmasına yönelik çağrılarına da ''Parlamento yeni bir adım atarsa seve seve ben de varım. Biz ne yapacağımızı paşiyana soracak değiliz. Meclis konuşmamda soyledim'' dedi.
Erdoğan ayrıca, parlamentoya gelmeyen HDP'nin varlığı ile yokluğu arasında bir fark göremediğini söyledi.
Sağlık Bakanı Koca günlük açıklanan corona virüs hasta sayısında vaka/hasta ayrımı yapıldığını söylemesinin ardından oluşan tartışmalara yönelik de cevap veren Erdoğan, '' Bilim insanları bununla ilgili her türlü araştırmayı çalışmayı yapıyor. Üzüntümü sayının buralara kadar gelmiş olması. Biraz tavsiyelerinizi uyarsak her şey değişecek'' açıklamasında bulundu.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin AYM'nin yeniden yapılandırılmasına yönelik çağrılarına da ''Parlamento yeni bir adım atarsa seve seve ben de varım. Biz ne yapacağımızı paşiyana soracak değiliz. Meclis konuşmamda soyledim'' dedi.
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