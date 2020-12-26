Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Gelecek Partili ismi tehdit etti iddiası!
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısının babasını arayıp tehdit ettiği iddia edildi.
GÜNDEM 26.12.2020, 08:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Gelecek Partili isme tehdit etti iddiası! Gelecek Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir, “Bugün Kocaeli” gazetesinden Ahmet Akçaalan’a çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Gelecek Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu dahil partideki herkesin tehdit aldığını belirterek, “Şuan Genel Başkan Yardımcımız olan bir isim için Tayyip Bey, babasını arayıp, ‘göndermeyeceksin kardeşim’ dediğini biliyoruz” iddiasında bulundu.
İşte Doğan Demir’in dikkat çeken o açıklamaları;
-Gelecek Partisi’nin sık sık gündeme taşıdığı tehdit ve şantaj iddialarını sizden dinleyebilir miyiz? Nedir bu konunun aslı?
KOCA KOCA BAKANLARIN SALYALARINI GÖRDÜK
Eskiden nezaket vardı. Şimdi geldiğimiz noktada meclis görüşmelerinde koca koca bakanların salyalarını gördük. Bunları Kocaeli’de de yaşıyoruz. O baskı herkesin iş yerine kadar dayandı. Bugüne kadar hiç söyleyemedik. Ülkenin geldiği noktaya bakar mısınız? Biz parti kurduğumuzda şuan Genel Başkan Yardımcısı olan arkadaşımızı partiye geçmeden önce bizzat Tayyip Bey babasını arayıp, “göndermeyeceksin kardeşim” dediğini biliyoruz. Bunlara bile maruz kalıyoruz. Bugüne kadar mağduriyeti hiç anlatmadık. Kardeşim bu kadar zulme uğruyorsunuz neden anlatmıyorsunuz, cevabımız net biz mağduriyet üzerinden siyaset yapmayacağız. Ancak biz cidden mağdur oluyoruz.
Gelecek Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu dahil partideki herkesin tehdit aldığını belirterek, “Şuan Genel Başkan Yardımcımız olan bir isim için Tayyip Bey, babasını arayıp, ‘göndermeyeceksin kardeşim’ dediğini biliyoruz” iddiasında bulundu.
İşte Doğan Demir’in dikkat çeken o açıklamaları;
-Gelecek Partisi’nin sık sık gündeme taşıdığı tehdit ve şantaj iddialarını sizden dinleyebilir miyiz? Nedir bu konunun aslı?
KOCA KOCA BAKANLARIN SALYALARINI GÖRDÜK
Eskiden nezaket vardı. Şimdi geldiğimiz noktada meclis görüşmelerinde koca koca bakanların salyalarını gördük. Bunları Kocaeli’de de yaşıyoruz. O baskı herkesin iş yerine kadar dayandı. Bugüne kadar hiç söyleyemedik. Ülkenin geldiği noktaya bakar mısınız? Biz parti kurduğumuzda şuan Genel Başkan Yardımcısı olan arkadaşımızı partiye geçmeden önce bizzat Tayyip Bey babasını arayıp, “göndermeyeceksin kardeşim” dediğini biliyoruz. Bunlara bile maruz kalıyoruz. Bugüne kadar mağduriyeti hiç anlatmadık. Kardeşim bu kadar zulme uğruyorsunuz neden anlatmıyorsunuz, cevabımız net biz mağduriyet üzerinden siyaset yapmayacağız. Ancak biz cidden mağdur oluyoruz.
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