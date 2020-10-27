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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Geert Wilders hakkında suç duyurusu
Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Özgürlük Partisi Genel Başkanı Geert Wilders hakkında suç duyurusunda bulundu.
GÜNDEM 27.10.2020, 10:23
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Geçtiğimiz günlerde Hollanda Özgürlük Partisi Genel Başkanı Geert Wilders, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli hadsiz bir karikatür paylaşmıştı.
Bu karikatürün ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan suç duyurusunda bulundu.
Geçtiğimiz günlerde Hollanda Özgürlük Partisi Genel Başkanı Geert Wilders, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli hadsiz bir karikatür paylaşmıştı.
Bu karikatürün ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan suç duyurusunda bulundu.
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