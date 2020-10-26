Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransız ürünlerine boykot çağrısı

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuşuyor. Erdoğan, programda yaptığı konuşmada Fransız ürünleri için boykot etme çağrısında bulunarak "Fransız markaları satın almayın." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Tüm dünyanın gözleri önünde Filistin'de zulüm, Irak ve Afgansitan2da terör can almaya devam ediyor. Fransa'da yaşananlar, Almanya'da yaşananlar bunlar dünyanın gözü önünde oluyor. Batı, özellikle Hırstiyan dünyasına sesleniyorum, Musevilere sesleniyorum; İnsanız, insan olarak Hıristiyan olmak suç değildir ona da sahip çıkıyoruz, Museviye de sahip çıkıyoruz. Fransa'da Müslümanlara zulüm varsa oraya da sahip çıkalım diye dünya liderlerine sesleniyorum. Nasıl Fransa'da Türk markalı mal satın alınmayın diyorsa, buradan milletime sesleniyorum, sakın Fransız mallarını satın almayın."

Detaylar geliyor... Fransa Boykot listesi: Türkiye'deki Fransız marka ve ürünleri

