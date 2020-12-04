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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama: Koronavirüs aşısı olacak mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı, "Koronavirüs aşısı yaptıracak mısınız?" sorusuna cevap verdi.
GÜNDEM 04.12.2020, 16:08
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Cuma namazını Ayasofya’da kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir gazetecinin “Koronavirüs aşısı yaptıracak mısınız?” sorusuna cevap verdi. Erdoğan, "Aşı olmam konusunda bir sıkıntım yok. Ülkede vatandaşlarımıza örnek olma konusunda böyle bir adımı atmamız gerekiyor. Temennimiz bir an önce vatandaşlarımızı bu beladan kurtarmaktır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı konusuyla ilgili de BionTech CEO’su Uğur Şahin ile görüştüğünü belirterek “Olay sadece Çin değil. Çin’in dışında Rusya ile de görüşmeler var” ifadesini kullandı. Aşı temininde çeşitliliğin önemine dikkat çeken Erdoğan, "Çeşitlilik ilkesi var. Uğur Bey ile bizzat görüştüm. Olay sadece Çin değil Rusya ile de görüşmeler var." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı konusuyla ilgili de BionTech CEO’su Uğur Şahin ile görüştüğünü belirterek “Olay sadece Çin değil. Çin’in dışında Rusya ile de görüşmeler var” ifadesini kullandı. Aşı temininde çeşitliliğin önemine dikkat çeken Erdoğan, "Çeşitlilik ilkesi var. Uğur Bey ile bizzat görüştüm. Olay sadece Çin değil Rusya ile de görüşmeler var." diye konuştu.
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