Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa zam tepkisi: Çok ağır cezalar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaz sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, meyve, sebze ve bakliyattaki zamlar hakkında, "Bir ay içerisinde bu işi çok daha kontrollü şekilde yürüteceğiz. Vatandaşın ezilmesine tahammül edemeyiz. Çok ağır cezalar sizleri bulabilir. Yaptığınız işi hakkıyla yapın. Vatandaşa zulüm etmeyin." dedi.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:Okullar açılacak mı: Bu konuda Bilim Kurulu'nun ifadeleri, açıklamaları benim için önem arz ediyor. Ben değerlendirmeleri vefat sayılarıyla yapıyorum. Buradaki düşüş beni ümitlendiriyor. Son dönemde restoranlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya gayret ettik. Şu anda lokantalarımızı gözetleme gibi düşüncemiz var. Son açıklamalarımda mali destekler noktasında 1000 lira gibi desteği verme kararı aldık. Bu adımı atmakla çok ciddi bir yükü üzerimize almış durumdayız. Küçük esnafı yalnız bırakamayız. Bu süreç içerisinde esnaflarımızı sebze, meyve ve bakliyatta çok ciddi fiyat farkları olduğunu görüyoruz. Ticaret Bakanlığımız yoğun bir çalışma içerisinde. Bir ay içerisinde bu işi çok daha kontrollü şekilde yürüteceğiz. Vatandaşın ezilmesine tahammül edemeyiz. Çok ağır cezalar sizleri bulabilir. Yaptığınız işi hakkıyla yapın. Vatandaşa zulüm etmeyin.

Elon Musk ile görüşme: Turksat 6'yı gönderdik, 5'e hazırlanıyoruz. Elon Musk ile çalışma söz konusu. Müşterek neler yapabiliriz, ben de bir arkadaşımızı görevlendirerek Elon Musk ile irtibat halinde olacak. Elon 2020 itibariyle dünyanın zenginlikte bir numarası oldu. 'Çok çalışıyorum' diyor, 'çok çalışınca çok kazanıyorum' diyor.

Türkiye-İran ilişkileri: 30 milyar dolar gibi bir ticaret hacmi vardı. Bunun çok çok üzerine çıkarma gibi hedefimiz vardı. Ama koronavirüs, yaptırımlarla beraber çok ciddi düşüş oldu. Onları biraz sonra Zarifle görüşeceğiz.



