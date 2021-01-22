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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, erken seçim tartışmalarına ilişkin de konuştu.
GÜNDEM 22.01.2021, 14:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Çengelköy'deki Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı. Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, koronavirüs kısıtlamalarına ilişkin, "Restoran işletmeciliği konusunda, kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek istemiyoruz. Gerekirse bir esneme yapılabilir." dedi.Erdoğan erken seçim tartışmalarına ilişkin "Haziran 2023'ten önce erken seçim filan falan söz konusu değildir. Bir defa oturmuş demokrasilerde aklınıza estiği zaman erken seçime gidilmez." ifadesini kullandı.Erdoğan, 'Sincar'a operasyon olur mu?' sorusuna "Ortak operasyonları filan her zaman yapmaya hazırız ama bunları açıklamak suretiyle bu operasyonlar yapılmaz. Her zaman benim bir sözüm var bir gece ansızın gelebiliriz. Olay budur" cevabını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
Çin'den aşı onayı çıktı, bu hafta sonuna kadar gelebilir.
Kabine toplantısında bunun değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Endişelerimiz var. Maalesef her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa sıkı tutulmuyor. Başarılı bir süreç var, bu başarılı süreci tekrar tersine çevirmek istemiyoruz.
Reform paketiyle ilgili kendi içimizde çalışmaları yaptık. Değerlendirmelerimizi yaptık ve ekonomiyle ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Önümüzdeki haftalar içerisinde bununla ilgili açıklamaları yaparız.
Biliyorsunuz biz, bu muhalefetteki siyasi partiler gibi acelecilik içerisinde değiliz. Haziran 2023'ten önce erken seçim filan falan söz konusu değildir. Bir defa oturmuş demokrasilerde aklınıza estiği zaman erken seçime gidilmez. Cumhur İttifakı olarak kesin bir tarih vardır, o tarih de Haziran 2023'tür.
Çin'den aşı onayı çıktı, bu hafta sonuna kadar gelebilir.
Kabine toplantısında bunun değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Endişelerimiz var. Maalesef her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa sıkı tutulmuyor. Başarılı bir süreç var, bu başarılı süreci tekrar tersine çevirmek istemiyoruz.
Reform paketiyle ilgili kendi içimizde çalışmaları yaptık. Değerlendirmelerimizi yaptık ve ekonomiyle ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Önümüzdeki haftalar içerisinde bununla ilgili açıklamaları yaparız.
Biliyorsunuz biz, bu muhalefetteki siyasi partiler gibi acelecilik içerisinde değiliz. Haziran 2023'ten önce erken seçim filan falan söz konusu değildir. Bir defa oturmuş demokrasilerde aklınıza estiği zaman erken seçime gidilmez. Cumhur İttifakı olarak kesin bir tarih vardır, o tarih de Haziran 2023'tür.
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