Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dijitalleşme mesajı: Faşizme çıkar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, KADEM'in çevrim içi düzenlenen "4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi"ne canlı bağlantıyla katıldı. Burada konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bireyi bir isim ve numaradan ibaret gören dijitalleşmenin sonu faşizme çıkar. Dijital faşizme karşı çözüm yolları aramalıyız. İnsanı maddi ve manevi varlığıyla bir bütün olarak gören dijitalleşme hepimiz için hayırlı neticeleri getirecektir. Dijitalleşme yoluyla yeni adaletsizliklerin, haksızlıkların ortaya çıkmamasını temenni ediyoruz." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Günlük alışverişten siyasete, iş dünyasına ve adalete kadar dijitalleşme kendisini hissettiriyor. Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine, her an karşı karşıya bulunduğu dijital dünyanın dışında kalmak zorlaşıyor.

Dijitalleşme de yeni sorunları getiriyor. Böylesi kritik olgunun tüm yönleriyle değerlendirilmesi hepimiz için ufuk açıcı olacaktır. İnsanı merkezi almayan, hiçbir gelişmenin kıymetli ve kalıcı olması mümkün değildir. Tüm ihtiyaçlarıyla insana hizmet için çalışmayan hiçbir mekanizma zulüm üretir.

Bireyden aileye aileden topluma insanın söz konusu olduğu her yerde hiçbir ayrım gözetmeksizin bu anlayışı hakim kılmanın mücadelesini verdik. Kadınların karşı karşıya kaldığı şiddet ve ayrımcılıkta büyük gayret gösterdik. Teknolojinin tüm imkanlarını da kullandık. Güçlü bir ailenin temelinde güçlü kadının yattığı, kadının gücünün de haklarını kullanabilme imkanından alıyor.

Dünya yaklaşık 1 asırdır süren küresel, siyasi ve ekonomik güç dengelerinin sarsılmanın sancılarını yaşıyor. Koronavirüs salgını bu sarsıntıyı hızlandırmıştır. Dünyadaki üretim, dağıtım ve ticarette tekelleşmenin nasıl vahim sonuçlara yol açabileceği görülmüştür.

Bireyi bir isim ve numaradan ibaret gören dijitalleşmenin sonu faşizme çıkar. Dijital faşizme karşı çözüm yolları aramalıyız. İnsanı maddi ve manevi varlığıyla bir bütün olarak gören dijitalleşme hepimiz için hayırlı neticeleri getirecektir. Dijitalleşme yoluyla yeni adaletsizliklerin, haksızlıkların ortaya çıkmamasını temenni ediyoruz.

Türkiye dijitalleşme konusunda oldukça iyi bir seviyeye gelmiştir. Sektörün ülkemizdeki yatırımları 100 milyar lirayı aştı. Abone sayısı nüfusumuzla aynı rakama ulaştı. Bu sürecin devam ettirilebilmesi için altyapı yatırımlarının etkin ve verimli şekilde yürütülmesi gerekiyor.

2016 yılında 4,5G bu anlayışa geçmiştik. Şimdi 5G sürecindeyiz. Endüstride hızlı dönüşümü beraberinde getirecek 5G nice alanın temel altyapısını oluşturacaktır. Yerli 5G altyapısını kurmadan bu süreci yürütemeyiz. Tüm şirketlerimizden hızlı, etkin ve kararlı şekilde hareket etmelerini bekliyorum. Geçmişte basit amaçlar ve üst düzey yetkinlikteki kişiler tarafından yapılan siber saldırılar artmıştır. Türkiye en çok saldırılara hedef olan ülkelerin başında geliyor. Sınırlarımızın güvenliği ne kadar önemliyse, elektronik verilerimiz de o denli önemlidir.

KADEM'i böylesi önemli bir konuyu gündeme getirdiği için tebrik ediyorum. Kadınların haklarını savunmanın tüm insanlığın haklarını savunma anlamına gelen bu etkinliğe katkı verenleri tebrik ediyorum.