Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CAATSA yorumu: Sabredeceğiz ve göreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyaretinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Erdoğan, Joe Biden ile ilgili, "Biden, evimde beni rahatsızlığımda ziyaret eden birisidir. Beni iyi tanıyan birisi. Ben de onu iyi tanıyorum ama bir kez bir açıklaması oldu, ben cevap dahi vermedim. Şimdi böyle bir şey, dünyada siyasiler arasında asla tevessül edilmeyecek bir konudur." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Temsilciler Meclisinde kabul edilen ve ABD Hasımlarına Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören savunma bütçesi tasarısına ilişkin, "Amerika'nın kalkıp CAATSA diye bir olayla Türkiye'yi karşı karşıya getirmesi, NATO’daki çok önemli bir ortağına yapılan bir saygısızlıktır." dedi.

"ABD CAATSA yaptırımlarını uygulamayı planlıyor, Avrupa Birliği'nden de yaptırım kararları var. Bu tehdit dilinin altında yatan nedir?" sorusu üzerine Erdoğan, bir NATO üyesi ülke olan Türkiye'nin NATO'nun ilk 5'i içerisinde önemli yere sahip olduğunu söyledi. CAATSA yasası nedir? CAATSA yaptırımları neler?

Eski ABD Başkanları Trump ve Obama döneminde her zaman iftiharla "Türkiye gibi bir NATO ülkesine sahibiz" denildiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda Amerika'nın kalkıp CAATSA diye bir olayla Türkiye'yi karşı karşıya getirmesi, bir defa NATO’daki çok önemli bir ortağına yapılan bir saygısızlıktır. Ben olaya böyle bakıyorum." diye konuştu.

Donald Trump döneminde Amerika ile iletişimin sıkıntılı olmadığını, aksine birçok konuda çok daha olumlu adımlar atıldığını belirten Erdoğan, eski Başkan Barack Obama ile de 8 yıl çalıştığını ve Obama'nın, "Benim dünyadaki ilk 5 dostum arasında en önemlilerinden bir tanesi Erdoğan'dır." dediğini aktardı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şu anda Demokratlar iş başına geliyor. Dolayısıyla ne oldu da şu anda Türkiye'ye böyle bir CAATSA yaptırımına gidilecek? Kaldı ki Biden, evimde beni rahatsızlığımda ziyaret eden birisidir. Kendisiyle Amerika'da birkaç kez görüşmüş birisiyim. Beni iyi tanıyan birisi. Ben de onu iyi tanıyorum ama bir kez bir açıklaması oldu, ben cevap dahi vermedim. Şimdi böyle bir şey, dünyada siyasiler arasında asla tevessül edilmeyecek bir konudur. Fakat ben bazı şeylere alıştığım için diyorum ki Amerika'da devir teslim yapıldıktan sonra herhalde akışı çok daha iyi göreceğiz. Onun için bize düşen 'men sabera zafera', sabredeceğiz ve göreceğiz."

