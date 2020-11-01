Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden anayasa hukukçusu ve AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı yayımladı.
GÜNDEM 01.11.2020, 14:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhan Kuzu'nun vefatıyla ilgili, " AK Parti’mizin kurucularından, değerli yol arkadaşım Burhan Kuzu hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.
Erdoğan, mesajında şunları söyledi:
"Bugün vefat haberini üzüntüyle aldığımız, AK Parti’mizin kurucularından, değerli yol arkadaşım Burhan Kuzu hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabbimden koronavirüs tedavisi gören tüm hastalarımıza acil şifalar temenni ediyorum."
Erdoğan, mesajında şunları söyledi:
"Bugün vefat haberini üzüntüyle aldığımız, AK Parti’mizin kurucularından, değerli yol arkadaşım Burhan Kuzu hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabbimden koronavirüs tedavisi gören tüm hastalarımıza acil şifalar temenni ediyorum."
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