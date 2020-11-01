Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhan Kuzu'nun vefatıyla ilgili, " AK Parti’mizin kurucularından, değerli yol arkadaşım Burhan Kuzu hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Erdoğan, mesajında şunları söyledi:

"Bugün vefat haberini üzüntüyle aldığımız, AK Parti’mizin kurucularından, değerli yol arkadaşım Burhan Kuzu hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabbimden koronavirüs tedavisi gören tüm hastalarımıza acil şifalar temenni ediyorum."

