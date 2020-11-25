Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bülent Arınç'a tepki: Beni rencide etmiştir

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı YİK üyeliğinden istifası öncesinde Bülent Arınç'ın Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'la ilgili sözlerine tepki gösterdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün istifa eden Bülent Arınç'ın sözlerini eleştirirken, "Bu teröristlerden birinin yazdığı kitabı herkesin okumasını tavsiye edilmesi beni rencide etmiştir. Elinde binlerce Kürt kardeşimin, askerimin, öğretmenimin kanı olan siyasetçi maskesi takmış savunucusudur. Bu ülkede Kürt sorunu yoktur" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç'ın sözlerine şu ifadelerle tepki gösterdi:"Teröristlerden birinin yazdığı kitabın herkes tarafından okunmasının tavsiye edilmesi hakikaten beni rencide etmiştir. Neymiş filancalar neden hala hapisteymiş. Herhalde bunları ödüllendirecek halimiz yok. Hani yeminli Türkiye düşmanlarını anladık, peki yıllarca bu mücadeleyi verdiğimiz kimilerinin de aynı trene binmesine ne demeli? Daha da ileri gidip bu teröristlerden birinin yazdığı kitabın herkes tarafından okunmasının tavsiye edilmesi hakikaten beni rencide etmiştir. Kitabını herkesin okusun dediği kişi, elinde binlerce Kürt kardeşimin, askerimin kanı olan, bölücülük peşinde koşan bir terör örgütünün siyasetçi maskesi takmış savunucusudur. "



