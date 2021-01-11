Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı açıklaması! Tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 saat süren Kabine toplantısının ardından Beştepe'de önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Çin'den gelen koroanvirüs aşıları ile ilgili aşılanmanın başlayacağı tarihi duyurdu.

Erdoğan, koronavirüs salgınında aşılamanın perşembe veya cuma günü başlayanacağını duyurdu.

"Aldığımız tedbirler sayesinde salgının artış hızını geriletmeyi başardık." açıklamasında bulunan Erdoğan, "Azalan vaka ve ağır hasta sayısına paralel şekilde sağlık sisteminin yükü hafifledi. Bu kazanımları korumak için hep birlikte gayret göstermeliyiz. Bu soruna kalıcı bir çözüm buluncaya kadar tedbirlerle hayatımızı sürdürmeye mecburuz. Kısıtlamaları elbette kademeli olarak azaltacağız." dedi.

