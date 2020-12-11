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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı açıklaması: Ben gelince aşı olacağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti sonrası gazetecilerin sorularına cevap verdi. Erdoğan, Çin'den alınan Çin aşısına ilişkin, "Ben, inşallah başladığımızda aşıyı olacağım." dedi.

GÜNDEM 11.12.2020, 16:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı açıklaması: Ben gelince aşı olacağım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü ziyareti sonrasında gazetecilerin sorularına cevap verdi. Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerine ilişkin soruya, Bilim Kurulunun son durumunu değerlendirmek üzere sürekli toplandığını söyledi.  Çin'den alınan 10 milyon dozluk aşıya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yine söylüyorum, özellikle bu süreç içerisinde sigara, nargile içenlere, bunların hastalarına tavsiyem bunlardan kaçınmalarıdır. Çünkü sigara da nargile de akciğerin bir numaralı düşmanıdır. Yani doktorlar nereye bakıyor? Akciğer tutulmasına bakıyor. Yani orada bir tutulma varsa diyor ki 'bu ağıra gidiyor, sıkıntı var', şimdi buna da benim vatandaşımın dikkat etmesi lazım. İçme şu meredi ya, sigarayı, nargileyi içme. Kendi kendinin katili oluyorsun." dedi. 
Erdoğan, şu anda aşılara endekslenildiğine işaret eden Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Biliyorsunuz şu anda Çin'den ilk etapta 10 milyon doz aşı gelecek, bunu 50 milyona tamamlayacağız. Bunların ödeme planıyla ilgili imzayı da atmış durumdayım. Bu uygulamadan sonra temenni ederiz ki inşallah alınacak olumlu netice zaten kısa zamanda kendini gösterecektir. Ama bütün mesele burada gerek gönüllülük konusuna hassasiyet gösterilmesi gerek 65 yaş üstü ile ilgili planlamalarımıza halkımızın uymasıdır. Bütün bunların dışında yine bir başka olay da şu anda cuma akşamından başlayıp pazartesi sabahına kadar yaptığımız uygulamaya halkımızın uymasıdır. Burada tereddütsüz bir ilgi alaka bekliyoruz. Çünkü Bilim Kurulumuzun da tavsiyesi, 'Evimizde bulunmaktan başka şu an çıkış yolumuz yok' diyorlar. Bir de zaman zaman maalesef bazı yerlerde toplu bulunmalar var ki bu konuda da İçişleri Bakanlığımız çok kararlı. 
Bir gazetecinin " Kovid-19 aşısının yan etkilerinden endişe edenler var. Bu konuda neler söylersiniz?" sorusuna Erdoğan, "Ben, inşallah başladığımızda aşıyı olacağım." cevabını verdi. 
Çin aşısına ilişkin endişelerin hatırlatılması üzerine Erdoğan, aşıyla ilgili anlaşmanın yapıldığını, Çin'deki firmanın dünyada kendini ispatlamış bir firma olduğunu belirtti.
Türkiye'nin kendi aşı çalışmalarının da bulunduğunu anımsatan Erdoğan, "Bir de malum Almanya'daki iki Türk'ün, yani Uğur Bey ve eşi Özlem Hanım'ın beraber yaptığı çalışma var, BionTech ve Pfizer çalışması. Üçlemiş olacağız o zaman ama ilk etapta elimize geçecek olan bu Çin'deki firmanın aşıları." dedi. 
Bir gazetecinin, bazı bilim insanlarının vaka sayılarının azaltılması için 14 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından bahsettiğini aktarması üzerine Erdoğan, "Bizim Bilim Kurulunda öyle bir şey yok. Bilim Kurulunun bize söylediği, şu anda hafta sonlarında, yani 'Cuma akşamı 9'dan itibaren pazartesi sabahı 5'e kadar eve kapanalım' dediği bu. Buna uyuyoruz." şeklinde konuştu.
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