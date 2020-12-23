Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına çok sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AİHM tarafından verilen Selahattin Demirtaş kararına grup toplantısında sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, "Ey AİHM sen anlamasan da biz anlatmaya devam edeceğiz." dedi.
GÜNDEM 23.12.2020, 13:23
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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ( AİHM) Büyük Daire, tarafından HDP'nin önceki Eş Genel Başkanlarından Selahattin Demirtaş ile ilgili hükmüne AK Parti Grup Toplantısı'nda sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AİHM Büyük Dairesinin Selahattin Demirtaş kararına ilişkin, "AİHM, bizim mahkemelerimizin yerine geçecek şekilde karar veremez." dedi.Erdoğan konuşmasının ilgili bölümünde şunları kaydetti: "AİHM'in Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karara da değinmek istiyorum. AİHM bizim mahkemelerimizin yerine karar veremez. Bizim mahkemelerimizce değerlendirilir. Biz bireysel başvuru adımını attığımız zaman Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'nin bütün yolları tüketme unsuru olarak gördük. Şimdi görüyoruz ki burada tüm yollar tüketilmeden AİHM bu kararı alma yoluna tevessül etmiştir. Bunun da gerekçesini biliyoruz. Selahattin Demirtaş hakkındaki hüküm, İspanya'daki Batasuna Parti ile gerekçelerle çelişmektedir. AİHM böyle bir terörist savunmanın arkasında olduğunu bilmelidir. Bu şahıs siyasi söylemleriyle değil, terörle arasına mesafe koyamadığı için milletimizin gözünde de suçludur. Kobani'nin katili budur. Ey AİHM sen anlamasan da biz anlatmaya devam edeceğiz. Aynı mahkemenin FETÖ davaları hakkında takınacağı tavır da şimdiden görülmeye başlandı."AİHM, dün verdiği Selahattin Demirtaş kararında, Demirtaş’ın serbest bırakılması gerektiği çağrısında bulundu. AİHM'nin Selahattin Demirtaş kararını açıklayacağı tarih belli oldu
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