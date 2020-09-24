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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 üniversiteye yeni rektör!
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı.
GÜNDEM 24.09.2020, 08:44
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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı.
"Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar", Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Arif
Özaydın, Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nihat Şındak, İskenderun Teknik
Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tolga Depci, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar
Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Şahin, Hasan Kalyoncu
Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Türkay Dereli ve Toros
Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Arıöz atandı.
Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.
"Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar", Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Arif
Özaydın, Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nihat Şındak, İskenderun Teknik
Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tolga Depci, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar
Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Şahin, Hasan Kalyoncu
Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Türkay Dereli ve Toros
Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Arıöz atandı.
Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.
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