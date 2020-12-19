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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 mesajı: Sözlerimizi tutacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim Açılış Töreni'nde, 2023 mesajı vererek, "Milletimize verdiğimiz tüm sözleri tutarak 2023'e alnımızın akıyla ulaşacağız." dedi.

GÜNDEM 19.12.2020, 15:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 mesajı: Sözlerimizi tutacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Tehditle, dayatmayla, riyakarlıkla, ayak oyunlarıyla ülkemize diz çöktürme gayreti içinde olanlara söylüyorum. Sizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz" dedi.
Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün hizmete açtığımız kısmın uzunluğu 68 kilometreyi geçiyor. Projede şimdiye kadar hizmete verilen yolların uzunluğu ise 398,4 kilometreyi buldu. Kuzey Marmara Otoyolu'nun etap etap bugüne kadar devam eden açılışlarında son bir bölüm daha kaldı. İnşallah son kısmı da önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde tamamlamış olacağız." ifadelerini kullandı. 
"Yıllık ekonomimize katkısı 2 milyar lira. Araç trafiğinde çok büyük rahatlama sağlayacaktır" bilgisini veren Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bağlantı yolları sayesinde her istikamet için hızlı ve konforlu ulaşım alternatiflerini sunuyoruz. Kınalı, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir yolları ile otoyol ağlarını tamamlıyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi abide eserleri unutmamamız gerekiyor.Türkiye'nin adet kalbi konumundaki Marmara Bölgesi ve İstanbul için yatırımları bizzat takip ediyoruz. Ülkemize eser kazandırmaktan daha büyük bir şeref olmadığına inanıyorum. Rabbime ülkeme ve milletime böylesine büyük eserler kazandırılmasına vesile olduğum için her gün hamd ediyorum. Herkesi tebrik ediyorum.Ulaşım kalkınmanın temelinde yer alır. Ülkede hızlı ulaşım olmuyorsa kalkınma da refah da olmaz. İktidara geldiğimizde ülkemizde sadece 6100 km bölünmüş yol vardı. Biz 28 bin kilometreye çıkardık, otoyol uzunluğunu 2'ye katladık. Tüneli 395'e uzunluğunu da 525 kilometreye ulaştırdık. 18 yılda 880 milyar liranın üzerinde kaynak kullandık. Demir yollarında hızlı ve yüksek hızlı trenlerle tanıştırdık. Önümüzdeki yıl Ankara-Sivas hızlı tren hattını da hizmete açıyoruz. Mevcut demir yolu ağımızın tamamını sıfırdan yapmışcasına yeniledik. Şehirlerin pek çoğuna raylı sistem, metro, tramvay hatları kurduk. 24 olan havalimanına 30 tane daha ekledik, her köşeye uçakla seyahati mümkün hale getirdik.İçeride ve dışarıda yılların alışkanlıklarını değiştirmek mümkün olmuyor. Her yöntemi kullanarak ülkemizin önünü kesmeye çalıştılar. Hamdolsun şu ana kadar başarılı olamadılar. Tehditle dayatmayla riyakarlıkla ayak oyunlarıyla ülkemize diz çöktürtme gayreti içinde olanlara söylüyorum. Sizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz. Bu günlere getirdiğimiz mücadeleyi zafere ulaştırana kadar durmayacağız.Bu kardeşlik iklimine sıkı sıkıya sahip çıkıyoruz. Siyaset ve toplum mühendisliklerinin ülkemize ağır maliyetleri olmuştur. Biz eser konusunda, hizmet, proje konusunda herkesle yarışmaya rekabete hazırız. Bunun dışındaki hiçbir çekişmenin polemiğin ülkeye faydası olmadığına inanıyoruz. Halka hizmet hakka hizmet düsturuyla tüm enerjimizi işte burada olduğu gibi yatırımlarımızın takibine bırakıyoruz.Tek umutları Türkiye'nin tökezlemesi olanları artık biz de milletimiz de çok iyi tanıyoruz. İstanbul'dan hareket eden trenimiz Çin'e ulaştı. Bizzat bakanımız tarafından Çerkezköy'den uğurlanan trenimiz Halkalı'ya geliyor. Treni Halkalı'da görenler ortalığı ayağa kaldırıyor. Sebebini anında öğrenecekleri bir konuyu sırf hükümete saldırmak için kullandılar. 12 gün sonra trenimiz Çin'e ulaştı. Böylece ülkemizin dış ticaretini güçlendirecek adım atılmış oldu.Hamdolsun milletimiz tüm bunları görüyor ve herkesi hak ettiği konuma oturtuyor. Biz Türkiye için çalışmaya üretmeye mücadele etmeye devam edeceğiz. TBMM'de 2021 bütçemiz kabul edildi. Komisyondan genel kurula kadar bütçeye katkı veren tüm milletvekillerin teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı olarak sergilediğimiz güçlü dayanışmayla ülkemize ve milletimize hizmet vasıtası olarak gördüğümüz bütçe sürecini sağlıklı yürümesini sağladık. Attığımız bu adımlar şunu adı millet olan aslında zillet durumuna düşmüş, PKK ile iç içe olanlara da sesleniyorum. 2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır. Milletimize verdiğimiz tüm sözleri tutarak 2023'e alnımızın akıyla ulaşacağız. Gaziantep'te maalesef özel sektöre ait bir hastanede patlama sonucu 9 can kaybımız oldu. Allah'tan bu vatandaşlarıma rahmet diliyorum. Tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu duygularla bir kez açılışını yaptığımız Kuzey Marmara Otoyolu, Kurtköy - Akyazı kesiminin hayırlı olmasını diliyorum."
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