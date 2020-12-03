Cumhurbaşkanı Erdoğan yakın zamanda Azerbaycan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9-10 Aralık tarihleri arasında bir dizi görüşmeler kapsamında Azerbaycan'a gidecek. Erdoğan'ın Bakü ziyaretinde öncelikli gündem Karabağ'daki gelişmeler olacak.

Recep Tayyip Erdoğan- İlham Aliyev görüşmesinde, Karabağ ile ilgili Türkiye ve Rusya arasında devam eden siyasi ve askeri görüşmeler ele alınacak.

Türkiye ve Azerbaycan'ın atacağı adımlar görüşülecek. Görüşmede ikili ilişkiler ve diğer bölgesel konuların da ele alınması bekleniyor.

