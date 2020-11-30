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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Koca hakkında suç duyurusu

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak ve Avukat Fettah Ayhan Erkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Koca hakkında suç duyurusunda bulundu. İşte neden....

GÜNDEM 30.11.2020, 13:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Koca hakkında suç duyurusu
Koronavirüs salgını nedeniyle ülke çapında artan vaka sayısı ve koronavirüs ölümlerine tepki olarak yapılan suç duyurusu Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak ve Avukat Fettah Ayhan Erkan tarafından gerçekleştirildi.
Çağlayan Adileyi’ne yapılan suç duyurusunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Koca ve 81 ilin valisinin ‘1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na aykırı hakaret ederek görevi kötüye kullanma’ suçunu işledikleri iddia edildi.

HKP avukatları Başsavcılığa verdikleri dilekçede  vaka sayısı ölümlerin kontrolden çıktığı belirtildi.
Gelinen süreçte ise salgının artık kontrolden çıktığı, vaka ve vefat sayısının resmi açıklamalardan çok daha fazla olduğu namuslu bilim insanları ve sağlık çalışanlarımız tarafından dillendirilmekte, hatta bizzat tarafımızca görülmektedir” ifadelerine yer verildi.

Dilekçede Erdoğan ve Koca'nın gerek vaka sayılarında gerekse ölüm sayılarında gerçekleri söylemedikleri iddia edildi.

Avukatlar Sağlık Bakanı Koca’nın 26 Kasım tarihinde yapmış olduğu konuşmasın hatırlatarak, “Namuslu bilim insanlarımızın, sağlık çalışanlarımızın ve partimizin aylardır dillendirdiği üzere, yetkili ve sorumlu konumunda bulunanların hem vaka sayıları, hem ölüm sayıları noktasında doğruları söylemediklerinin, Covid-19 pandemisi ile ilgili bilimin emrettiği önlemleri almadıklarının da itirafı niteliğindedir” ifadelerini suç unsuru olarak sundular.

Öte yandan virüsün yayılmasıyla ilgili olarak  AK Parti kongreleri eleştirildi.
Ulusal bayramlara ve baroların kongrelerine yasak getirildiği hatırlatılan dilekçede “23 Nisanlara, 19 Mayıslara, 30 Ağustoslara, 29 Ekimlere, 10 Kasımlara, baroların kongrelerine yasak koyan şüpheliler, AKP kongrelerine yasak getirmeyerek virüsün yayılmasına hizmet etmişlerdir. Ve tüm bunlar yetmezmiş gibi Kurban Bayramı öncesinde; ‘Bu salgından kurtuluyoruz inşallah, iki bayramı birlikte yapacağız’, diyerek insanlarımıza bu salgın bitiyor artık, tehlike geçmiş durumda diye düşündürterek, insanlarımızın salgını hafife almalarına neden olmuşlardır. ifadeleri yer aldı
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