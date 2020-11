Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi ekonomi ile de alt edemeyecekler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenecek Samsun 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Samsun'daki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi vesayetle esir alamadılar, Türkiye'yi terörle dize getiremediler, Türkiye'ye darbeyle yıkamadılar, Türkiye'yi tehditle, kuşatmayla, ambargoyla prangaya çekemediler, Türkiye'yi ekonomi ile de alt edemeyecekler. Yürüttüğümüz mücadeleyi başarıya ulaştırdığımızda Türkiye siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en büyükleri arasında yer alacaktır." dedi. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

İZMİR'DE YAŞANAN DEPREM

" Seferihisar merkezli olarak İzmir'de yaşanan deprem sebebiyle bir kez daha İzmirli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 58 vefatımız var, 896 yaralımız var. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. bugüne kadar tüm afetlerde olduğu gibi İzmir depreminde evlerini kaybeden vatandaşlarımızı yeni konutlarına kavuşturacağız. Enkazların kaldırılmasının ardından hemen çalışmalara başladık. Bakanlık ve kurumlarımız felaket bölgesinde gerekeni yapıyor. Dün Van kongresinden İzmir'e geçerek orada kriz merkezinde toplantımızı yaptık. Enkaz bölgesine giderek bilgileri aldık. Depremden etkilenen İzmirli kardeşlerimizin yaralarını soğuklar bastırmadan kapatmakta kararlıyız.

Samsun'un bizim gönlümüzdeki yeri başkadır. Samsun'a olan muhabbetimizin en yakın şahidi sizlersiniz. Geçtiğimiz yıl 19 Mayıs günü buraya gelerek gençlerimizle buluşmuştuk. 19 Mayıs'ta başlayan Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına kadar sürecek kutlamaları maalesef salgın nedeniyle sürdüremedik. TBMM'nin açılışın dahi sınırlı bir programla yetinmek zorunda kaldık. Geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlerimizle inşallah daha yürüyecek çok yolumuz var. Türkiye'yi 2053 vizyonu ile buluşturma görevi üstlenen gençlerimize gereken altyapıyı bırakmakta kararlıyız.

11 MİLYON ÜYE

İçinden geçtiğimiz bu tarihi süreçte kongrenin kritik bir süreç temsil edeceğine inanıyorum. Samsun'dan daha fazla destek bekliyorum. Dinamik sürecin lokomotifliğini AK Parti'nin genel başkanından mahalle temsilcisine kadar herkes yapacaktır. Türkiye varsa biz varız. Türkiye güçlüyse biz güçlüyüz. Bunun için her fırsatta AK Parti milletin partisidir diyoruz. AK Parti şahsi hesaplarının aracı haline dönüştürmeye kalkarsa karşısında milletimizle birlikte bizi de bulur.

Kuruluşunun üzerinden 19 yıl geçmesine rağmen yenileyerek, tazelenerek iktidarını devam ettiren başka bir parti yoktur. Hiç kimseyi dışarıda bırakmadan yeni isimler ve yeni heyecanlarla AK Parti'yi büyütmeyi sürdürüyoruz. Üye sayımız 11 milyonu aştı. Samsun'un da yeni üyeler ve heyecanlarla bu gönül seferberliğinde en önlerde yer almasını bekliyorum. Kuruluşundan bugüne teşkilatlarımızda görev almış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Yol arkadaşlarımızdan darülbekaya irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

"HALA ESKİ ALIŞKANLIKLARI SÜRDÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Bölgemizde ve dünyada siyasi, ekonomik, sosyal her alanda çok ciddi kırılmaların yaşandığı, yeni bir küresel düzenin inşa edildiği bir dönemden geçiyoruz. Türkiye medeniyetinin ve tarihinin kendisine verdiği sorumluluklara uygun şekilde hakkın, hakkaniyetin, mağdurun yanında yer alıyor. Bir yandan kendi haklarımızı savunurken, elimizdeki imkanları dostlarımızla paylaşıyoruz. Karşımızda son asrın muktedirleri var. Güçlerini kan dökmeye borçlu bu kişilere oyunun değiştirmeyi kabul ettirmek kolay olmuyor. Hala eski alışkanlıklarını sürdürmeye çalışıyorlar. Biz, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi sıkı tuttuğumuz sürece aşamayacağımız engel yoktur.

Bir yandan ülke içindeki sıkıntılarımıza çözümler üreteceğiz, diğer yandan bölgelerimizdeki projeleri hayata geçireceğiz. Umutlu ve kararlıyız. Geçmişte uzun süre ülkemizi istedikleri gibi yönlendirmek için kullandıkları tüm araçları birer birer ellerinden aldık. Bizim dönemimizde de aynı oyunları oynadılar, hüsrana uğradılar. Salgın döneminde tüm dünya kasıp kavrulurken, yardım isteyen her yere el uzattık. Şu ana kadar 155 ülkeye yardım elimizi uzattık. Yok demedik, hepsinin yardımına koştuk. Çünkü biz bu dünyada alan el değil, veren el olmak için var olduğumuzu ispatladık.

Bölgemizde terör örgütleri ve zalim rejimler kardeşlerimizin canlarına ve şereflerine saldırırken, onlara sırtımızı dönmedik, sahada kendilerine kalkan olduk. Suriye'de, Libya'da, Azerbaycan'da biz varız. Akdeniz'den Karadeniz'e, Suriye'den Libya'ya, Kıbrıs'tan Karabağ'a aynı onurlu tavrı ortaya koyduk. Terörle mücadelede, darbe girişiminde şehitler verdik. İdlib'de, Afrin'de, Zeytin Dalı'nda şehitler verdik; her şey bizim için arazilerin vatan olması demektir. Bir vatana sahipseniz bu böyle olur.

Ekonomimize yönelik saldırıların maliyetleri oldu. Hedeflerimize ulaşmak için yol alırken kimi alanlarda bizi yavaşlattılar ama geri döndüremediler. Kurdukları tuzakların hepsini başlarına geçirdik. Bu yeni dönemin de lokomotifi AK Parti olacaktır. Türkiye'ye nasıl 18 yılda demokrasi ve kalkınmada çağ atlattıysak önümüzdeki dönemde de çalışmalarımızı sürdüreceğiz.