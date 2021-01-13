Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram kanalından kuraklık uyarısında bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Telegram kanalından yayımladığı mesajında kuraklık uyarısında bulundu. Erdoğan, tasarruf ve bilinçli tüketim çağrısında bulundu.
GÜNDEM 13.01.2021, 16:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün açılan Telegram kanalından bugün kuralıkla ilgili uyarılarda bulundu. Erdoğan, mesajında, "Malumunuz, son haftalarda yağışlar malesef zayıf seyrediyor. Adeta 100 yılda bir görülen bir kuraklık tehdidi karşısında hep birlikte tedbir almamız gerekiyor." dedi.
"Ancak mevcut kaynakların en iyi kullanımının asıl yolu, tasarruf ve bilinçli tüketimden geçiyor." diyen Erdoğan, mesajının tamamında şunları kaydetti:
"Sevgili kardeşlerim,
Buradaki ilk mesajlarımdan birinin, çok önem verdiğimiz su meselesiyle alakalı olmasını istedim.
Malumunuz, son haftalarda yağışlar malesef zayıf seyrediyor. Adeta 100 yılda bir görülen bir kuraklık tehdidi karşısında hep birlikte tedbir almamız gerekiyor.
Biz geçtiğimiz 18 yılda 600 baraj, 590 hidroelektrik santralı, 262 içme suyu tesisi ve daha birçok eser inşa ederek su kapasitemizi hemen her bölgemizde en üst seviyeye çıkardık. Bu alanda çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz.
Ancak mevcut kaynakların en iyi kullanımının asıl yolu, tasarruf ve bilinçli tüketimden geçiyor.
Bu anlamda devlet-millet elele, inşallah yağışların da artması temennisiyle bu zorlu dönemi aşacak, daha güçlü yarınlar için mücadelemize devam edeceğiz.
Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."
"Ancak mevcut kaynakların en iyi kullanımının asıl yolu, tasarruf ve bilinçli tüketimden geçiyor." diyen Erdoğan, mesajının tamamında şunları kaydetti:
"Sevgili kardeşlerim,
Buradaki ilk mesajlarımdan birinin, çok önem verdiğimiz su meselesiyle alakalı olmasını istedim.
Malumunuz, son haftalarda yağışlar malesef zayıf seyrediyor. Adeta 100 yılda bir görülen bir kuraklık tehdidi karşısında hep birlikte tedbir almamız gerekiyor.
Biz geçtiğimiz 18 yılda 600 baraj, 590 hidroelektrik santralı, 262 içme suyu tesisi ve daha birçok eser inşa ederek su kapasitemizi hemen her bölgemizde en üst seviyeye çıkardık. Bu alanda çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz.
Ancak mevcut kaynakların en iyi kullanımının asıl yolu, tasarruf ve bilinçli tüketimden geçiyor.
Bu anlamda devlet-millet elele, inşallah yağışların da artması temennisiyle bu zorlu dönemi aşacak, daha güçlü yarınlar için mücadelemize devam edeceğiz.
Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."
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