Cumhurbaşkanı Erdoğan Tank Palet Fabrikası'nın değerini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni"nde konuştu.

Tank Palet Fabrikası tartışmalarına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Birileri, Arifiye'deki tank palet fabrikası üzerinden ülkemizi baltalamaya çalışsada biz hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. Her şeyden önce Arifiye'deki fabrika arazisi, binası, makinaları dahil 250 milyon doları bulan bir tesistir. Bu fabrikaya 20 milyar dolar diyen ya ömründe hiç fabrika görmemiştir ya da 20 milyar liranın ne anlama geldiğini bilmiyordur. Ayrıca yapılan işlemin adı satış değildir. İşin adı işletme devridir. İşletmenin Katarlı yatırımcılara satışı gibi bir durum söz konusu değildir." ifadelerini kullandı. Detaylar geliyor...

