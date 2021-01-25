Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit piyade er Selim Gedik'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
GÜNDEM 25.01.2021, 16:02
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari'de 19 Ocak'ta teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan piyade er Gedik'in ailesine başsağlığı mesajı göndererek taziye dileklerini iletti.
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