Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine başsağlığı diledi

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari'de 19 Ocak'ta teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan piyade er Gedik'in ailesine başsağlığı mesajı göndererek taziye dileklerini iletti.

