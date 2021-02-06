Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizi kısa sürede şantiyeye çevirdik

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya ile Sivas arasındaki Karakaya Baraj Gölü üzerinde inşa edilen yeni Tohma Köprüsü'nün açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehirlerimizin tamamını kısa sürede adeta şantiyeye çevirdik. Milletimizin desteği ve teşvikiyle 18 yılda her alanda Türkiye'nin çehresini değiştirdik. Bu güçlü altyapı üzerinde hedeflerimizi sürekli büyüttük. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için daha büyük projelere, daha büyük yatırımlara yöneldik" ifadelerini kullandı.Erdoğan, açıklamasına şöyle devam etti: "Bugün Türkiye, küresel düzeyde yürütülen mega projelerin yarısından fazlasını tek başına gerçekleştiren bir ülkedir. Salgın krizi gelişmiş ülkeleri bile sarsarken Türkiye'nin bu süreçten en az kayıpla çıkması hatta hedef büyütmenin gerisinde işte böyle bir arka plan vardır. Öyle ki G-20 ülkeleri arasında 2020'yi pozitif büyümeyle kapatabileceği anlaşılan iki ülkeden biri Türkiye'dir. Bu sıkıntılı süreçte dahi sanayi üretimimiz, tarım üretimimiz, ihracatımız rekor üstüne rekor kırmayı sürdürüyor. Altyapımızın gücünden aldığımız cesaretle her alanda sürekli hedef yükseltiyor, kapasitelerimizi artırıyor, yeni üretim alanlarını özellikle genişletiyoruz."

