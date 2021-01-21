Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere konuşuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları toplantısında konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Toplamda 42 il kongremizi tamamladık. Önümüzdeki hafta inşallah 10 il kongremizi daha gerçekleştireceğiz. Şubat ayı sonunda il kongrelerimizin hepsini bitirmeyi planlıyoruz.

Dağıtarak, kırarak, dökerek, bölerek değil, toparlayarak, birleştirerek, bütünleştirerek, kucaklayarak işe başlamazsak hedeflerimize ulaşamayız. Biz önce kendi içimizdeki arkadaşlarımızın gönüllerini kazanamazsak milletimizin gönlüne hiç giremeyiz.

Dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği tarihi süreçte kritik öneme sahip 2023 seçimlerinden Cumhur İttifakı'yla birlikte hem Cumhurbaşkanlığı'nda hem Meclis'te zaferle çıkacağız.

AK Parti, İçişleri Bakanlığına verilen alelade bir dilekçe ile kurulmuş, sadece bir isim, amblem ve binadan ibaret bir parti değildir. AK Parti, milletimiz tarafından kurulan ve sahibi de milletimizin bizatihi kendisi olan bir siyasi partidir. Burası siyasi, sosyal veya ekonomik kariyer kurumu değil, hizmet ocağıdır.

Bu skandalların ortaya çıkmasının üzerinden 2 ay geçmiş olmasına rağmen CHP cenahı hala 3 maymunu oynamayı sürdürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

