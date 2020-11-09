Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize pişmanlıklar yaşatmamakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 12. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Haklı yerine güçlüyü, çoğunluk yerine bir avuç azınlığı, fakir yerine zengini koruyan mevcut küresel sistemin devam etmesi mümkün değildir." dedi.

Bu yılki teması "Milli Egemenliğin 100. Yılında Türk Diplomasisi: Gelenekten Geleceğe" olarak belirlenen 12. Büyükelçiler Konferansı Covid-19 salgını nedeniyle ilk kez çevrimiçi olarak düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükelçilerimiz bu sene olağan görevlerinin yanında son asrın en büyük sağlık krizi olan Covid-19 salgını ile de mücadele etmek zorunda kaldı. Ekonomik bakımdan çok güçlü ülkelerin sağlık altyapılarının ne kadar zayıf olduğunu bu süreçte görmüş olduk. Türkiye bu sınavda başarılı bir sınav vermiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin getirdiği avantajları en verimli şekilde kullanarak kaynak israfına fırsat vermeden süreci yönettik." ifadelerini kullandı. Erdoğan, konuşmasına şöyle devam ediyor:

Yurt dışındaki 233 vatandaşımızı ambulans uçaklarla ülkemize getirdik. Türkiye'den memleketlerine dönmek isteyen 90 ülkeden 38 bin yabancıya da destek sunduk. Dost kara günde belli olur anlayışı ile Türkiye'den destek talep eden ülkelere tıbbi yardımda bulunduk.Hastalığın bir süre daha bizimle olacağı belli oluyor. Tüm dünyada vaka ve vefat sayılarının ürkütücü boyutlara ulaştığını görüyoruz. Türkiye olarak bu dönemi de yine kendi özgün politikalarımız çerçevesinde yönetmeye çalışıyoruz. Suriye'de sadece teröristleri sınırlarımızdan uzaklaştırmakla kalmadık. 411 bin Suriyeli kardeşlerimizin de memleketlerine dönüşünü temin ettik.

Haklı yerine güçlüyü, çoğunluk yerine bir avuç azınlığı, fakir yerine zengini koruyan mevcut küresel sistemin devam etmesi mümkün değildir.

Uluslararası ilişkilerde çok merkezlilik eğilimi ve bölgeselleşme giderek önem kazanıyor. Tedarik zincirlerinin yeniden paylaşıldığı, üretim ve lojistik merkezlerinin tekrar belirlendiği, yeni bölgesel ittifakların kurulduğu, siyasi ve ekonomik arenanın yeniden şekillendiği bir kavşaktayız.

Ülkemize ve milletimize yeni pişmanlıklar yaşatmamakta kararlıyız. Ülkemizin, yeni dönemin kurucu iradelerinden biri olması için var gücümüzle çalışıyoruz.

Bugün Libya'da siyasi çözüm umutları yeniden yeşermişse, bunda Türkiye'nin zamanında yaptığı müdahalenin çok ciddi katkısı bulunuyor.

Doğu Akdeniz'deki her türlü gelişmenin yükünü taşıyan ülkemizin, doğal kaynaklar söz konusu olduğunda yok sayılmasına rıza gösteremezdik. Doğu Akdeniz'deki araştırma faaliyetlerinden yakında müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum.Avrupa Birliği'nin, Türkiye'yi kendinden uzaklaştıran stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını ümit ediyoruz.

Şuşa'nın işgalden kurtarılmasıyla sevincimiz ve umutlarımız artmıştır. Karabağ'daki işgal bitene kadar mücadele bayrağı inmeyecektir.

İslam düşmanlığı devlet başkanlığı seviyesinde teşvik ediliyor, destekleniyor. İslam düşmanlığıyla mücadele etmek, hem inancımızın hem de yurt dışındaki vatandaşlarımıza karşı sorumluluğumuzun gereğidir.

Türkiye'nin sınır dışı ettiği yabancı terörist savaşçıların Batılı ülkelerde elini kolunu sallayarak eylem yapmalarını anlayamıyoruz.

PKK terörü tarafından şehit edilen onlarca öğretmenimiz için en ufak üzüntü beyan etmeyenlerin, YPG'nin elebaşılarını kırmızı halılarla saraylarda ağırlayanların, bizim tavrımızı sorgulamasının hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur.

