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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron telefonda görüştü.

GÜNDEM 22.09.2020, 22:19
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
Erdoğan-Macron görüşmesinde, Türkiye-Fransa ve Türkiye-AB ilişkileri ile Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.
Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gerginliğin sebebinin Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkleri'nin bölgedeki meşru haklarının yok sayılması olduğuna işaret ett
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