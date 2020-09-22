Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Erdoğan-Macron görüşmesinde, Türkiye-Fransa ve Türkiye-AB ilişkileri ile Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gerginliğin sebebinin Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkleri'nin bölgedeki meşru haklarının yok sayılması olduğuna işaret etti.

