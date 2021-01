Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuru kuruya demokratlık yapmadık

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Manisa, Aydın, Mardin, Adıyaman, Kilis, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Muş il kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Kongrelerimizde toplamda 42 ilimizi tamamlamış olacağız. İnşallah şubat ayı sonuna kadar tüm il kongrelerimizi bitirerek 7. Olağan Kongremiz için hazırlıklarımızı tamamlamayı hedefliyoruz.

Salgın şartlarından dolayı maalesef ziyaretlere imkan bulamadım. Canl ıbağlantı vasıtasıyla da olsa tüm il kongrelerimize iştirak etmeye çalışıyoruz. İnşallah aşı sürecinin başarıya ulaşmasından sonra bahar aylarından itibaren sizlerle hasret gidermeyi istiyoruz.

AK Parti teşkilatlarının geçtiğimiz yılı 1 milyon yeni üye ile kapatmasından memnuniyet duyuyorum. Üye kayıtları ve diğer çalışmalar vesilesiyle milletimizle ne kadar sık hasbihal içerisine girersek, partimizin misyonunu o derece yerine getirmiş oluruz. Biz yılın 365 gününü, günün 24 saatini milletimizin hizmetine adayan bir partiyiz. AK Parti yöneticisi her gün her an milletimizle birlikte olan kişidir.

Bu ülkede tatlı su demokratları vardır. Bu ülkede bir de tatlı su siyasetçileri vardır. Onların yüzleri seçimden seçime görülür. Biz şartlar ne olursa olsun millete bağımlılığımızı gösteren bir partiyiz. Önümüze hangi engeller çıkarılırsa çıkılsın milli iradeyi el üstünde tutmaktan taviz vermediğimiz gibi icaatları kesintiye uğratmadık. Kuru kuruya demokratlık yapmadık.

