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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantı...

GÜNDEM 08.02.2021, 14:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katılıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor;
Kongrelerimiz hamdolsun büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleşiyor. Ülkemize ve milletimize hizmet heyecanımızı yenilediğimiz kongremizi demokrasi şölenine çeviren kardeşlerime teşekkür ediyorum.
Bizim siyasetimizin temelinde nesilden nesile aktarılarak bugüne ulaştırılan bir büyük dava vardır. Bu davanın mayası, medeniyetimize, milletimize hizmet etme anlayışıyla yoğrulmuştur. Milletimize hizmetkarlığımızı, ülkemizi daha çok kalkındırarak, güçlendirerek gösteriyoruz. AK Parti kadroları ilk günden bugüne kadar bu anlayışla çalışmış hep aynı menzile doğru ilerlemiştir.
İşte hep birlikte takip ediyoruz. Zihnini ve kalbini bilerek veya bilmeyerek Türkiye düşmanlarına kiralamak kesimler her fırsatta ülkemizin huzuruna, demokrasisine saldırıyor hamdolsun bugüne kadar bunların hiçbirine boyun eğmedik eğmeyeceğiz. Karşımızdaki bu hazin tablo, kazanımlarımızı korumak için sürekli teyakkuzda bulunmamız gerçeğini teyit ediyor. Çocuklarımıza büyük Türkiye'yi miras bırakmamız için daha çok mücadele etmemiz gerekiyor. Bu süreçte Rabiamıza daha sıkı sahip çıkmak zorundayız.
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin küresel siyasi ve ekonomik dönüşümün etkisiyle adeta yaprak gibi sallandıkları bir dönemde Türkiye olarak bizim sapasağlam ayakta durabilmemizin yolu buradan geçiyor. Salgın sürecinde dünyada yaşananlar ülkemize son 18 yılda kazandırdığımız altyapının bizi nasıl olumlu yönde ayrıştırdığını göstermiştir. Bütün bunlar gören gözler duyan kulaklar ve adaletin yuva yaptığı kalpler için geçerlidir. Kinleri, hırsları ve karanlık hesapları özellikle kendi ülkelerinin felaketini dileyecek kadar yollarını şaşıranlara ne desek boş. Herşeye rağmen vaktimizin ve enerjimizin tamamını kullanarak herkes gibi bunlara da doğruyu, hakkı, hakkaniyeti, yaptıklarımızı ve hedeflerimizi anlatmayı sürdüreceğiz.
Hep söylediğimiz gibi bugüne kadar ne yaptıysak milletimizle beraber yaptık. Neyi başardıysak milletimizle birlikte başardık. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmayı 2053 vizyonu ile buluşturmayı da yine milletimizle gerçekleştireceğiz. Öznesi siyaset olan siyasetin icra yeri 84 milyon vatandaşımızın gönlüdür. Basın ve sosyal medya mecraları gönül kazanma faaliyeti yürüttüğümüzün siyasetin sadece duyurma yeridir. 
AK Parti olarak bugünlere aziz milletimizin duası yanında ailesinden işinden mesaisinden fedakarlık yapan dava erlerinin çabalarıyla geldik. 18 yıllık iktidarlarımız döneminde medya kuruluşlarından terör örgütlerine farklı odakların tehditlerine maruz kaldık. Tüm saldırılar karşısında iman varsa imkan da vardır diyerek her türlü zorluğa, imkansızlığa rağmen yolumuzdan geri dönmedik. Kimseyi dışlamadan insanlarımızı kökenine, meşrebine, mezhebine göre ayırmadan herkesi kucaklamaya çalıştık. Bölen değil birleştiren, kutuplaştıran değil kucaklaştıran, kardeşi kardeşe kırdırmak isteyenlere inat vatandaşlarımızın tamamını Türkiye ortak paydasında buluşturan bir parti olduk.
İnsanlarımız bizimle birlikte belediyelerden devletin her kademesine kadar tüm platformlarda her meselesi ile ilgilenen gayretli bir kadro ile tanıştı. 
Ayrıntılar gelecek...
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