Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu'na gerekli hesap sorulmalıdır

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine cuma namazı çıkışı sert sözlerle cevap verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Sen FETÖ'yle işbirliği yapıp orduya kumpas kuran başbakan değil misin? FETÖ ile işbirliği yaparak komutanlarımızı, genelkurmay başkanımızı hapse attırdın. Kalkmışsın bana orduyu anlatıyorsun. Sen kim, ordu kim? Devletin genelkurmay başkanını terör örgütünün isteği üzerine hapse atanlar vatanseverlikten bahsedemez. Önümüzde bir takoz var, o takozun adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. O takozu çekip ülkeyi kurtaracağız." demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camisinde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularına cevap verdi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde grup toplantısında yaptığı açıklamalara sert çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkede Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanlığı makamına nasıl konuşulur nasıl oraya mesajlar verilir öğrenmesi lazım. Hakaret seviyesine çıkan bu kişiye gerekli hesap sorulmalıdır." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun ifadelerine tepki gösteren Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu ülkede Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanlığı makamına nasıl konuşulur nasıl oraya mesajlar verilir öğrenmesi lazım. Şu anda Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan bir kişi olarak her şeyden önce eleştiri değil hakaret seviyesine çıkan ifadeleriyle hukuk içerisinde tabii ki bu kişiye gerekli hesap sorulmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisinin bir defa şirazesi kaybolmuştur. Şirazeden çıkmış bir siyaset anlayışıyla CHP istikametini kaybetmiştir. Bu istikameti toparlaması da bu saatten sonra artık çok çok zordur."

Sen FETÖ'yle işbirliği yapıp orduya kumpas kuran başbakan değil misin? FETÖ ile işbirliği yaparak komutanlarımızı, genelkurmay başkanımızı hapse attırdın. Kalkmışsın bana orduyu anlatıyorsun. Sen kim, ordu kim?

Ordunun Kozmik Odasını terör örgütüne sen açtırmadın mı? Devletin bütün bilgilerini egemen güçlerine vermedin mi? Bunu yapana tarihte hain derler, bugün de hain derler, yarın da hain derler! Sen kim ordu kim?

Vatanına ihanet edenler, devletin harem-i ismetini terör örgütüne açanlar, devletin genelkurmay başkanını terör örgütünün isteği üzerine hapse atanlar; vatanseverlikten bahsedemez. Önümüzde bir takoz var, o takozun adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. O takozu çekip ülkeyi kurtaracağız.

