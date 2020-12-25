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Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ile istihbari ilişkilerimiz devam ediyor

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası konuştu. Erdoğan, "İsrail ile istihbari noktada ilişkilerimiz kesilmiş değil, devam ediyor." dedi.

GÜNDEM 25.12.2020, 14:08
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ile istihbari ilişkilerimiz devam ediyor
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.Erdoğan'ın açıklaması şöyle: 
Sayın Putin'in ifadeleri aynen kendini de ifade eden ifadelerdir. Sayın Putin ile tanıştığımdan bu yana ben de kendisini aynı şekilde tanıdım. Özü sözü bir, verdiği sözde duran, ikili ilikilerimizde başka ülkeyle götürebildiğimiz ülke nadidedir. Sürdürdüğümüz münasebetleri bundan sonra da aynı şekilde sürdürürüz. Askeri, diplomatik, ekonomik, kültürel alanlarda gördüm, görüyorum. Ticaret hacmine baktığımızda hedeflerimize aynı kararlılıkla yürüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aşı takviminiz belli mi? Normalleşme ne zaman başlar?" sorusuna, "Ben tıp mensubu değilim, benim alanım ekonomi. Ülkemin başkanıyım. Profesör danışmanlarım, sağlık kurulum ve bakanım var. Çin ile anlaşmamız 50 milyon ilk başkta 4,5 milyon gelecek. Belli bir takvim, öncelikli sağlık elemanlarımız olmak üzere aşılamayı başlatacağız. Ben aşı olacağımız Ayasofya Camisi'nden bir cuma çıkışı açıklamıştım. Bütün vatandaşlarımı aynı hassasiyete davet ediyorum. Bizim herhangi bir sıkıntıya yol açmadan bu konuda kimsenin de, aslında şu anda virüsle savaşıyoruz, aklına da virüs düşürmemeliyiz. Aşı geldiğinde biz de tüm arkadaşlarımızla birlikte aşı olacağız. Ve temennimiz duamız odur ki, bu koronavirüs belasına karşı en güçlü en başarılı şekilde karşılık verelim. İlk olarak burada Çin ve Almanya var. Bu iki ülkeden gelecek aşılarla birlikte sürecimizi işleteceğiz." şeklinde cevap verdi.  
(İsrail-Türkiye ilişkileri) İsrail ile istihbari noktada ilişkilerimiz kesilmiş değil, devam ediyor. En tepe noktadaki kişilerle bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. İsrail'in bir de Filistin politikası adeta bizim kırmızı noktamızdır. İsrail'in Filistin politikalarını kabul etmemiz mümkün değil. Onun oradaki acımasız davranışları ve Filistin topraklarına yönelik takındığı tavırları kabul etmemiz mümkün değil.  Detaylar geliyor... 
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