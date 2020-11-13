Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Sayıştay Savcılığı'na atama yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Ali Karatürk, Ertan Erüz, Muammer Çolak ve Mustafa İlhan, Sayıştay Savcısı olarak atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

