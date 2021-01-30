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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Çok sayıda yeni atama yapıldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın imzaladığı atama kararları, Resmî Gazete'de yayımlandı.

GÜNDEM 30.01.2021, 08:35
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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Çok sayıda yeni atama yapıldı
Bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama kararları Resmî Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Feridun Hadi Sinirlioğlu Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atanarak ve kendisine "büyükelçi" unvanı verildi. Sinirlioğlu, BM nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcıları Osman Dinçbaş ve Bülent Aksu görevlerinden alınırken yerlerine Cengiz Yavilioğlu ve Şakir Ercan Gül atandı.
Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Prof. Dr. Erişah Arıcan'ın ataması yapıldı.
Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürü Cengiz Erdem görevinden alındı.
Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu ve Yürütme Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Abdulkadir Balıkçı görevlendirilirken, Yürütme Kurulu üyeliklerine ise Kadim Budak ve Prof. Dr. İbrahim Dincer getirildi.
Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine İsmet Keskin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Ardahan İl Müdürlüğüne Ersin Arslan, Aydın İl Müdürlüğüne Muğla İl Müdürü Ahmet Bayramer, Muğla İl Müdürlüğüne Kırklareli İl Müdürü Muzaffer Akgül, Kırklareli İl Müdürlüğüne Osman Yeter Somer, Kastamonu İl Müdürlüğüne Karabük İl Müdürü Selahattin Emirsüleymanoğlu atandı.
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına Mahmut Sami Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Ferhat Çolak, Ticaret Bakanlığında açık bulunan İç Ticaret Genel Müdür Yardımcılığına ise Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Altındal'ın atamaları yapıldı.
Karayolları Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tutaş, 5. Bölge Müdürü Yakup Dost, 8. Bölge Müdürü Kenan Keskin, 9. Bölge Müdürü Şefik Solmaz, 11. Bölge Müdürü Ahmet Turan Gülhaş, 13. Bölge Müdürü Arif Çobanoğlu, 18. Bölge Müdürü Recep Yener Birliker görevlerinden alınırken, 5. Bölge Müdürlüğüne Mehmet Fidan, 6. Bölge Müdürlüğüne Erhan Özkaya, 8. Bölge Müdürlüğüne Ökkeş Ceylan, 10. Bölge Müdürlüğüne Mehmet Aşık, 11. Bölge Müdürlüğüne Hasan Ali Arslan, 13. Bölge Müdürlüğüne Salih Cengiz 15. Bölge Müdürlüğüne Yüksel Oğuzhan atandı.
Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Mustafa Çiçekler yeniden atandı.
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