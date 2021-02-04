Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli Anayasa çalışmalarını görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yeni Anayasa yapmalıyız' çıkışının ardından Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin genel başkanı Bahçeli'den destek gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Beştepe'de kabul edecek. Görüşme, saat 15.30'da başlayacak.

Görüşmede, gündemdeki gelişmelerin yanı sıra Anayasa çalışmalarının da ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gün içindeki bir diğer görüşmesi de Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile olacak.

