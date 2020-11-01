Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abdullah Gül yan yana geldi! Ne konuştular?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Mesut Yılmaz'ın cenaze töreninde bir araya geldi.

Mesut Yılmaz'ın cenaze namazı öncesi selamlaşan ve bir süre sohbet eden ikili, daha sonra Yılmaz'ın cenaze namazında saf tuttu.

Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan'ın ne konuştuğu merak konusu olurken, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

