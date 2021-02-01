Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her gün pot kıran CHP yönetiminden biz memnunuz

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il kongrelerinde CHP'deki istifalara yönelik açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''CHP yönetimi ayaklarına taş değse AK Parti'yi suçluyor. Siyaset sahnesindeki varlıklarını parti içi ayak oyunlarına borçlu olanlar bizim dayanışmamızı, muhabbetimizi içlerine sindiremiyor'' dedi.Erdoğan, "Biz parti olarak mevcut CHP yönetiminden oldukça memnunuz. Her gün pot kıran yönetimden de gaf ebesi genel başkan Kılıçdaroğlu'ndan da oldukça memnunuz." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Kuyruklu yalanlar CHP Genel Merkezi'de üretiliyor. Siyaset sahnesindeki varlıklarını parti içi ayak oyunlarına borçlu olanlar bizim dayanışmamızı, muhabbetimizi içlerine sindiremiyor.

CHP'li yöneticiler marjinal terör örgütlerinin militanlarına sahip çıktı. Gezi olaylarından itibaren nerede bir provokasyon varsa CHP'liler daima ön saflarda yer aldı. Fakat CHP'li yöneticiler Diyarbakır annelerini ziyarete gitmedi. Bu meseleyi hiçbir zaman sahiplenmediler.

Parti içi kavagalarda AK Parti'yi sorumlu tutmak yüzssüzlüktür, pişkinliktir. Aslı astarı olmayan iddialarla bizi suçluyorlar.

Biz parti olarak mevcut CHP yönetiminden oldukça memnunuz. Her gün pot kıran yönetimden de gaf ebesi genel başkan Kılıçdaroğlu'ndan da oldukça memnunuz.

