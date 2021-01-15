Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faize karşıyım beni dinlerler dinlemezler o ayrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 yılının aralık ayı ile ocak-aralık dönemi merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını açıklıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yüksek faize karşıyım. Beni dinlerler dinlemezler o ayrı. Yüksek faizler ile bir yere varamayız. Ülkemize son aylarda yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti.” dedi. Erdoğan, “Alacağımız kararlı tedbirlerle bütçe açığı konusunda kalıcı bir iyileştirme yapma amacındayız.” ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Sadece iç piyasaya odaklanan şirketler salgından olumsuz etkilenirken, ihracata, inovasyona, Ar-Ge'ye önem veren şirketler süreci daha rahat atlattı. Her ne kadar bu salgın beraberinde zorluklar getirse de iş dünyamızın önünde yeni fırsat pencereleri de açıyor. Türk firmaları, kaliteleri, güvenilirlikleri ile rakiplerine fark atıyor.

Salgında tüm yumurtalarını tek sepete koymanın özellikle riskini gören şirketler bu süreçte üretim ağlarını ve merkezlerini çeşitlendirmeye başladılar. Bu süreçte ülkemizin adı daha fazla çıkıyor. Ülkemizin yakaladığı ivme daha da artacaktır. İnşallah salgın sonrası dönemde de dünya Türkiye'nin başarılarını konuşmaya devam edecektir.

Bu yıl destek ödemesinde hedefimiz 4,1 milyar liraya ulaşmaktır. İhracatçılarımızı desteklemeyi sürdürdük. Ağustos ayında devreye aldığımız kolay ihracat platformu dünyadaki emsallerine göre çok daha kapsamlı ve etkin hizmetler vermektedir. Ar-Ge, inovasyon ve teknoloji odaklı sektörlerde yeni firmaları ve yatırımları teşvik ediyoruz. Dünyanın her yerinde her an ihracatçılarımızın yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Birkeşik Krallıkla imzaladığımız anlaşma çok önemli. AB ile gümrük birliği anlaşmamızı güncelleme çalışmalarımız da sürüyor.

Geçtiğimiz yıl başlayan şiddetli salgının sürecinde ekonomide tarihi daralmalar yaşandı. Salgının seyrine ilişkin belirsizlikler önümüzdeki dönemi küresel ekonomi açısından daha da zorlaştırıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin avantajları sayesinde yeni tedbirleri hızla devreye aldık. Ülkemizin ve milletimizin huzuru, geleceği, güvenliği için atik olacağız, ihtiyatlı olacağız, gerçekçi olacağız, her hal ve şartta vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Türkiye salgın sonrası döneme güçlü bir oyuncu olarak girecektir. Türk lirasının dolara karşı yüzde 12, avroya karşı yüzde 10 düzeyinde değer kazandığını görüyoruz. Merkezi Yönetim Borç Stoku 150 milyar lira azaldı.

Türkiye'ye güvenen kazamaya devam edecek. Ülkemizi yatırım, üretim ve teknoloji üssü yapacağız. Bu ortamın tesisi için gereken tüm adımları atacağız. Yakında reformları kamuoyuyla paylaşacağız. Reform gündemimize uygun adımları hızla hayata geçireceğiz.

Enflasyon her bireyin hayatına dokunuyor. Biz enflasyonu yüzde 30'lar civarında tek hanelere düşürmüş bir yönetim olarak, biz bu dönemi yaşadık. Yüksek faize karşı olduğumu söylemek boşuna değil. Beni dinlerler-dinlemezler ben bunlara karşıyım. Ben buna inanmıyorum. Yüksek faizle bir yere varamayız. Borcu kendi kaynaklarımızla nasıl öderiz bunun çalışmasını yapacağız. Enflasyonla mücadeleyi etkili bir şekilde sürdüreceğiz.

Her türlü ürünü üretebilecek kapasiteye sahip olan ithal ara malı bağımlılığını azaltma yönünde mesafe kaydettik.

Ekonomimizin en güçlü yanlarından biri daima sağlam kamu maliyesi olmuştur. Düşük borçluluk oranlarımız sayesinde bugün de bizi pek çok ülkeden ayırıyor. Yıl sonu rakamları bugün itibarıyla netleşmiş durumdadır. 2020 yılında toplam bütçe harcamaları 1 trilyon 202 milyar liraya ulaşarak, program hedefimizin altında kaldı. Yıl sonu bütçe açığımız 173 milyar lirayı bile bulmayarak, program hedefi olan 239 milyar liranın altında kaldı.

Küresel salgının etkilerinin 2021 yılında da hissedileceği anlaşılıyor. Bu tablo ülkemizde de 2021 yılı için bütçe öngörülerimize yönelik bir takım riskleri getiriyor. Salgının uzamasına bağlı olarak 2020'de bütçe gelirlerinden feragat edip hayata geçirdiğimiz düzenlemelerin bir bölümünü, bu senenin ilk çeyreğine ve hatta bazılarını 2021'in ilk yarısına kadar uzattık.

Vatandaşın bize emanet ettiği vergileri ekonomik ve verimli kullanacağız. Taşıttan lojmana, tüm harcamaları asgari seride tutarak tasarruf tedbirlerine azami riayet edeceğiz. Bir taraftan maliye politikasını aktif bir biçimde kullanırken, diğer yandan bütçe açığını aşağıya çekecek tedbirleri hayata geçireceğiz.

2021 yılı için bütçe açığını milli gelirin yüzde 3,5'i seviyesinde tutmayı, yeni hedef olarak belirledik.

Vatandaşlarımız müsterih olsun, bundan sonraki süreçte de bize güvensinler.

