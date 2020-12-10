Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan ders çıkarırsa yeni dönem başlar

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'ın Ermenistan işgalindeki topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere dün başkent Bakü'ye gitti. Ziyaretlerin ardından Zafer Geçidi Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev'in konuşmasının ardından bir konuşma yaptı.Zafer kutlamaları töreninde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ermenistan halkının da kendilerini geçmişin yalanları ile avutarak fakirliğe mahkum eden yönetimden kurtulmasını diliyoruz. Düşmanlık yerine iyi komşuluk temelinde ilişkiler yeniden ele alınmalıdır. Ermenistan halkı Karabağ'da yaşananlardan ders çıkarırsa bu bölgede yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev resmi törenle karşıladı. Erdoğan, İlham Aliyev'le birlikte, babası Azerbaycan'ın 3. Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti. Daha sonra Erdoğan ile Aliyev, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti.

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü Azadlık Meydanı’nda düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'nde konuşuyor https://t.co/qUvm2jHyh8



Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: Azerbaycan, kardeşim İlham Aliyev'in dirayetli liderliği altında inşallah destan yazmaya devam edecektir.Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtarmış olması, mücadelenin bittiği anlamına asla gelmiyor.Ermenistan'ın geride bıraktığı tahribatın hesabı sorulmalı.Savaş hukuku ağır biçimde ihlal edilmiş, insanlık onuru ayaklar altına alınmıştır. Her mecrada bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur.Ermeni yöneticiler halkın kaynaklarını Azerbaycan'ın topraklarını işgal altında tutabilmek için harcamıştır. Dağlık Karabağ'a yıkım, katliam, gözyaşından başka bir şey getirmeyenlerin artık akıllarını başlarına toplaması gerekiyor. Batılı emperyalistlerin gaz vermesiyle bir yere varılmayacağı görülmeli, ilişkiler yeniden ele alınmalıdır.Ermenistan halkı Karabağ'da yaşananlardan ders çıkarırsa bu, bölgede yeni dönemin başlangıcı olacaktır. Türkiye ve Azerbaycan sırt sırta verdikleri sürece zorlukları aşmaya, başarıdan başarıya koşmaya devam edecektir.

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü Azadlık Meydanı’nda düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'nde konuşuyor https://t.co/qUvm2jHyh8 — AA Canlı (@AACanli) December 10, 2020

