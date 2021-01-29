Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elon, çok çalışınca çok kazanıyorum diyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Amerikalı uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Erdoğan görüşmede, Türkiye’deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususları ele aldıklarını belirtmişti.

Bugün cuma namazı çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile yapılan iş görüşmelerine dair soruya da cevap verdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili, "Elon Musk'la daha önce Külliye'de bir görüşmemiz olmuştu. Uzayla ilgili yaptığımız çalışmalarda biliyorsunuz, onlarla müşterek bir çalışma yaptık. Bu çalışmada Türksat 4'ü gönderdik, 5'e hazırlanıyoruz. Bunun yanında da müşterek neler yapabiliriz beraber. Bu konuda da ben de bir arkadaşımızı görevlendirdim. Elon Musk'la sürekli irtibat halinde olacaklar. Ne yapabiliriz bunu konuştuk. Elon, 2020 itibarıyla dünyanın en zengini oldu. Çok çalışıyorum diyor. Çok çalışınca da çok kazanıyorum diyor." diye konuştu.

