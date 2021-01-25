Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da depremzedelere 'keyif çayı' attı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yazıkonak’ta Elazığ depreminin birinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim töreninde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarını yaptığı alanda sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Erdoğan ve ekibi, konuşmanın sonunda depremzedelere otobüsünün üstünden 'keyif çayı' attı.

Erdoğan açıklamasında, "Kardeşlerim 1 yıl önce hüzünlüydük, dertliydik. Zira burada gözyaşı vardı. Burada binalarımız depremle birlikte yıkılmıştı. Sağolsun tüm bakan arkadaşlarım gece demediler, gündüz demediler ve burada kurumlarımızla beraber bir taraftan depremle binaların altında kalan vatandaşlarımızı çıkarmaya gayret ettiler. Sizler ağlıyordunuz. Acaba benim yavrum çıkacak mı diye bekliyordunuz" dedi.

