Cumhurbaşkanı Erdoğan depremle sarsılan İzmir'e gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Van 7. Olağan İl Kongresi dolayısıyla gittiği Van'ın ardından İzmir'de deprem bölgesine gidiyor.
GÜNDEM 31.10.2020, 16:43
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van'daki kongresinin ardından 6,6'lık depremin yaşandığı İzmir'e gidiyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'i sarsan deprem bölgesine giderek çalışmalarla ilgili bilgi alacak.
Van ziyaretinde İzmir depremine ilişkin konuşan Erdoğan, depremin hemen ardından devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla İzmir'in yardımına koştuğunu söyledi. Erdoğan, "İzmir'de evleri yıkılan vatandaşlarımıza en kısa sürede yenilerini yapıp teslim edeceğiz" dedi.
Van ziyaretinde İzmir depremine ilişkin konuşan Erdoğan, depremin hemen ardından devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla İzmir'in yardımına koştuğunu söyledi. Erdoğan, "İzmir'de evleri yıkılan vatandaşlarımıza en kısa sürede yenilerini yapıp teslim edeceğiz" dedi.
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