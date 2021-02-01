Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP ayağına taş değse AK Parti'den biliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Kuyruklu yalanlar CHP Genel Merkezi'de üretiliyor. Siyaset sahnesindeki varlıklarını parti içi ayak oyunlarına borçlu olanlar bizim dayanışmamızı, muhabbetimizi içlerine sindiremiyor.

CHP'li yöneticiler marjinal terör örgütlerinin militanlarına sahip çıktı. Gezi olaylarından itibaren nerede bir provokasyon varsa CHP'liler daima ön saflarda yer aldı. Fakat CHP'li yöneticiler Diyarbakır annelerini ziyarete gitmedi. Bu meseleyi hiçbir zaman sahiplenmediler.

Parti içi kavagalarda AK Parti'yi sorumlu tutmak yüzssüzlüktür, pişkinliktir. Aslı astarı olmayan iddialarla bizi suçluyorlar.

Biz CHP yönetiminden gayet memnunuz. Gaf ebesi CHP Genel Başkanından da memnunuz.

