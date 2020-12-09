Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile iyi tanışıyorum, oturup konuşacağız

Azerbaycan ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biden ile yabancı birisi değilim. Biden ile Obama döneminden de gayet iyi tanışan birisiyim. Hatta hatta evime kadar gelmiş olan birisidir ve rahatsızlığımda evimde beni ziyaret etmiştir. Biden şöyle görevi bir üstlensin, ondan sonra herhalde Biden ile de oturup bazı şeyleri konuşacağız. Geçmişte gerek Türkiye’de, gerek Amerika’da oturup konuştuğumuz gibi yine bunları konuşacağız." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin “Yeni yönetimle birlikte Türk-ABD ilişkilerinde nasıl bir süreç bekliyorsunuz?” sorusuna şu cevabı verdi:



“Biden ile yabancı birisi değilim. Biden ile Obama döneminden de gayet iyi tanışan birisiyim. Hatta hatta evime kadar gelmiş olan birisidir ve rahatsızlığımda evimde beni ziyaret etmiştir. Partimizin sözcüsü Ömer Çelik’te o ziyarette vardı. Dünyada siyaset maalesef çok çirkin ilerliyor. Aklına herhangi bir şey gelen bakıyorsunuz hemen masaya yaptırımı getiriyor. Türkiye ile Amerika arasında nasıl bir süreç var. Yani biz NATO’da beraber değil miyiz? Bugün Amerika’dan sonra ilk 5’in içerisinde yer alan NATO ülkelerinden bir tanesi Türkiye’dir. Bunu kendileri de hep itiraf etmişlerdir. Şu anda ise maalesef bizim silah alımları ile alakalı konularda attıkları adımları veya ifadeleri doğrusu şık bulmuyoruz. Özellikle de şu anda Suriye’nin kuzeyinde, Fırat’ın doğusunda yaklaşımları doğru bulmuyoruz. Şu anda yaptığımız, yapacağımız açıklamaları da erken buluyorum. Biden şöyle görevi bir üstlensin, ondan sonra herhalde Biden ile de oturup bazı şeyleri konuşacağız. Geçmişte gerek Türkiye’de, gerek Amerika’da oturup konuştuğumuz gibi yine bunları konuşacağız. Uluslararasında özellikle hele hele siyasette çatışma olmaz. Diplomaside özellikle bu konular görüşülerek, anlaşarak bir yol bulunur. Ha sizin ülkenizden birileri oralara negatif bazı şeyler sufle edebilir, onlar siyasetin acemileridir zaten ama biz Amerika ile bu süreci çok daha farklı bir şekilde işleteceğimize inanıyorum.”

