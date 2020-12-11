Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben eşimin elinden, böyle güzel bir işi alamam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyaretinde gazetecilerin sorularını cevapladı, değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "2018'de il başkanları toplantısında 'Sıfır Atık Vakfı kuracağız' demiştiniz. Şimdi Çevre Ajansı adında Bakanlık bünyesinde kuruluyor. Hayaliniz gerçek oluyor. Bu adımlar, Hanımefendinin de himayesine aldığı “sıfır atık” sisteminin çalışmasına yardımcı olur mu?" sorusu soruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle cevap verdi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Paris İklim Anlaşması ile ilgili 2015'te Paris'teyken müzakerelerde sizin Türkiye adına birtakım talepleriniz olmuştu ve yerine getirileceği taahhüdü verilmişti ama hala yerine getirilmedi. Son G20 Zirvesi'nde de siz bu konuda şerh düştünüz. Müzakereler devam ediyor mu? Anlaşmayı Meclis'ten geçirmeyi düşünür müsünüz?" sorusu üzerine, bu konuyla ilgili eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, "Gelişmekte olan ülkeler statüsünde size yapılması gereken destekleri yapacağız." şeklinde verdikleri sözü tutmadıklarını belirtti.

"Ben eşimin elinden, adımları atılmış böyle güzel bir işi alamam. O, onun hakkıdır. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte yine o işi kendisinin de vakıf namı altında, ajansla da bütünleşerek yürütebileceğine inanıyorum. Çünkü o işi gerçekten çok seviyor, adeta kendini o işe adamış vaziyette. Tabii orada bize de ne düşerse eşime ve bu konuda görev alacak olan tüm arkadaşlara inşallah yardımcı oluruz. Çünkü bu kısa sürede bunun getirilerini gördük. Gerçekten ülkemiz için bu sıfır atık projesi çok büyük getiriler ortaya koydu. Hele hele böyle bir kurumsallaşmada çok daha önemli getirisi olacağına inanıyorum."

