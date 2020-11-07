Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile beraber piknik yapacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayın 15'inde biz Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli ile birlikte heyetimizle Kuzey Kıbrıs'ta olacağız. Orada törenlere katılacağız sonrasında Kapalı Maraş bölgesinde şöyle topluca bir piknik yapacağız." dedi. Azerbaycan'da yaşanan gelişmelere de değinen Erdoğan, "Azerbaycan'ın hep yanındayız. Aliyev kardeşimle konuştuk. Zafere inşallah yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:KADERİMİZ MİLLETİMİZİN KADERİYLE BİRDİR: AK Parti 7'nci Olağan Kongresi'ni böyle önemli bir dönemde gerçekleştiriyoruz. Kaderimizi, istikbalimizi milletimizin kaderi ve istikbaliyle bir görüyoruz. Son 2-3 yılda teşkilatlarımızı yeni isimlerle güçlendirirken ahdi vefayı da elden bırakmadık. Kuruyan dallar budandıkça hedefe daha güvenle ilerliyoruz. Allah'ın yardımı ve milletimizin verdiği güçten başka bir şey aramadan yolumuzda yürüyoruz. CHP'NİN ÇAPSIZLIĞIYLA ÖNEMLİ FIRSATLAR KAÇTI: Türkiye maalesef tek parti CHP'sinin çapsızlığı nedeniyle çok önemli fırsatları kaçırmıştır. Bunun faturası hep millete çıkarılmıştır. Biz enerjimizi ve vaktimizi iç mücadelelerle heba ettik. Elbette bugünlere gelmemiz kolay olmadı. İktidara gelmemizi sağlayan 3 Kasım 2002 seçiminden bu yana yaşadıklarımızı, kurulan tuzakları hatırlayın. Provokasyonları hatırlayın. Çukurcuları, çukur harekatlarını hatırlayın.

YILMADIK HAMD OLSUN KAZANDIK: Camilerimizi nasıl yaktıklarını, minarelerimiz nasıl yıktıklarını hatırlayın. Hamd olsun dik durduk ve bunun mücadelesini verdik. Gabar'da, Tendürek'te bunun mücadelesini verdik. Yılmadık ama sonunda hamd olsun kazandık. Biz bugünlere yüreğimizle çarpışarak geldik. Medeniyetimize saldıranların yüzüne gerçeği haykırmaktan hiç vazgeçmedik.

AZERBAYCAN ZAFERE ÇOK YAKIN: Haklının yanında olduk. Azerbaycan'ın da hep yanındayız. Aliyev kardeşimle konuştuk. Zafere inşallah yaklaşıyoruz. 30 yıldır topraklarından uzak kaldılar. Ne işiniz var Suriye'de, Libya'da diyorlar. Oralarda emperyalistler var ve biz onların karşısında olduğumuz için orada bulunuyoruz. Biz oralarda olduğumuz için şimşekleri üzerimize çekiyoruz. Biz IMF düzenini kırmasaydık hiç kimsenin bizden şikayeti olmazdı. 23 milyar dolar IMF'ye borcumuz vardı 2013'te biz bu borcu sıfırladık.

BAHÇELİ İLE KAPALI MARAŞ'TA PİKNİK YAPACAĞIZ: Ama CHP ne diyor, borçlanın diyor. Biz bu duruma düşmedik, düşmeyeceğiz. İşte CHP'nin dediği gibi biz IMF'den borç alsaydık, Suriye'de, Libya'da, Irak'ta haksızlığa ses çıkarmasaydık kimse bizi hedef almazdı. KKTC'de şükürler olsun seçim yapıldı ve Türkiye'yi seven kabullenen bir kardeşimiz Cumhurbaşkanı oldu. Ayın 15'inde Sayın Bahçeli'yle birlikte inşallah KKTC'de törenlere katılacağız ve kapalı Maraş bölgesinde topluca bir piknik yapacağız.

ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ: Mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Rabbimin verdiği her nefesi bu kutlu mücadele için harcamalıyız. Milletimize daha layık olmak için hep birlikte daha çok çalışmaya var mıyız. Bu duygularla ilgi kongremizde görev üstlenecek tüm kardeşlerime başarılar diliyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla."



