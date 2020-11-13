Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin kaderi ile Türkiye'nin kaderi bir
Son dakika... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.
GÜNDEM 13.11.2020, 15:40
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan konuşmasına, "Kongremizden sonra Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin açılışını yapacağız. Bu hastaneyle İsmail Fehmi Cumalıoğlu abimiz de unutulmazlar arasında olacak." ifadeleriyle başladı.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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