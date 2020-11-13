Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin kaderi ile Türkiye'nin kaderi bir

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan konuşmasına, "Kongremizden sonra Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin açılışını yapacağız. Bu hastaneyle İsmail Fehmi Cumalıoğlu abimiz de unutulmazlar arasında olacak." ifadeleriyle başladı.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

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