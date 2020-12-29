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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Paltacı'nın ailesine başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sözleşmeli Er Abdullah Paltacı'nın silah kazası sonucu şehit olmasından dolayı ailesine taziye dileklerini iletti.
GÜNDEM 29.12.2020, 17:46
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Sözleşmeli Er Abdullah Paltacı'nın ailesine taziye dileklerini iletti.
Alınan bilgiye göre Erdoğan, dün Şereflikoçhisar'da silah kazası sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Paltacı'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Alınan bilgiye göre Erdoğan, dün Şereflikoçhisar'da silah kazası sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Paltacı'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
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